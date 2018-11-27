الألوان الزاهية تزيّن الملابس الجلدية

المصدر: برلين - د.ب.أ

تندرج الملابس الجلدية ضمن القطع الأساسية للخزانة الشتوية لأي امرأة عصرية؛ حيث إنها تمنح المرأة إحساساً بالدفء من ناحية، وتُضفي على المظهر طابعاً أنيقاً وفخماً من ناحية أخرى.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، آنيته هيلبيش، أن الألوان الزاهية تزين الملابس الجلدية هذا الشتاء، لتمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة تكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام.

فإلى جانب الألوان الكلاسيكية، الأسود والبني، تطل الملابس الجلدية هذا العام بألوان زاهية كالبنفسجي والأحمر والوردي والأزرق الملكي والأخضر الداكن والأصفر الخردلي.

وأضافت هيلبيش أنه يسود حالياً اتجاه نحو المزج بين الخامات؛ حيث يمكن مثلاً المزج بين خامتين مختلفتين من الجلد كالجلد الأملس والشمواه.

وكمثال على ذلك: يمكن تنسيق فستان من الجلد الأملس، الذي يشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، مع بوت من الشمواه، والعكس صحيح أيضاً؛ حيث يمكن تنسيق فستان من الشمواه مع بوت من الجلد الأملس. كما يتناغم الجلد أيضاً مع المخمل والقطيفة والتريكو والحرير، وكمثال على ذلك: يمكن تنسيق تنورة من الجلد مع بلوزة حريرية ومعطف من التريكو.