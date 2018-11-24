«أطلس الإنسانية»: توثيق لجماليات وجوه من العالم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تحت عنوان «أطلس البشرية» يجتمع 100 مصور من مختلف أنحاء العالم، لتوثيق الجمال البشري الذي يعدّ بصمة الإنسان الأكثر وضوحاً بين جميع ما يملكه من مقومات.

ويسعى معرض «أطلس الإنسانية»، الذي يشرف عليه القيّم على الأعمال الفنية «مارتين فيغاس»، ويتضمن تشكيلة كبيرة من صور «البورتريه»، إلى توثيق الملامح البشرية الجمالية لكل ثقافة من ثقافات العالم، ووضعها في إطار يدل على فوارق الجمال بين حضارة وأخرى، ويؤكد على مقولة منظمة اليونيسكو أن التنوّع الثقافي إرث مشترك للبشرية جمعاء، ويجب الحفاظ عليه من أجل أجيال المستقبل.

ويُعتبر «أطلس الإنسانية» مشروعاً فنياً فريداً لا نهاية له، نظراً لحجمه المذهل وضخامة الموضوع الذي يتطرق إلى تقديمه، لاسيما أن الثقافات البشرية حول العالم تتغير يوماً بعد آخر، ومن زمن إلى آخر، ومن مكان إلى مكان، فتتفرد كل منها بملامحها الخاصة لتصوغ مشاهد غنية بالتنوّع والاختلاف بما يشبه التنوّع البيولوجي بين الكائنات الحية الأخرى، ما يسمح بتوسيع الآفاق والخيارات المتاحة للإنسان، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار والتجارب والمفاهيم بين البشر.