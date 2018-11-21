«كيف تقول لا».. توعية لرياض الأطفال

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي برنامجها التوعوي المخصص لمرحلة رياض الأطفال «كيف تقول لا»، في روضة الأريام بأبوظبي، في إطار خطتها الهادفة إلى توسيع قاعدة الفئات المستهدفة بنشر الثقافة القانونية للطفل، لتشمل فئة الأطفال من أربع إلى ست سنوات.

وأوضحت الدائرة أن تجربتها في التعامل مع الطفل قد وصلت إلى درجة من النضج تسمح لها بالتعامل بثقة مع فئة رياض الأطفال، مشيرةً إلى الخبرات المتوافرة لدى أخصائيي نيابة الطفل بأبوظبي في التعامل مع هذه الفئة وفق المحاذير التربوية والنفسية التي عليهم مراعاتها؛ وصولاً إلى تحقيق أهدافها في ترسيخ القوة النفسية والانفعالية للطفل، وتعليمه الوسائل الفعالة للدفاع عن نفسه ضد أي أخطار قد تواجه. وقدمت الأخصائية النفسية في نيابة الأسرة والطفل هند البدواوي، لأطفال روضة الأريام، شرحاً حول المواقف المريبة التي قد يتعرض لها الطفل، وتؤدي إلى إيذائه، وكيفية التعرف على الذين قد يقومون بذلك، إضافة إلى شرح حول الوسائل التي يجب على الطفل استخدامها لحماية نفسه. وتضمن البرنامج تنويعاً في أساليب الشرح، ابتداء من القصة والشرح التفاعلي بمشاركة الأطفال، إلى الرسوم، واستخدام شخصية الدائرة الكرتونية «سلطان».