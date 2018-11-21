«تحقيق أمنية» تشارك احتفالات الدولة باليوم العالمي للطفل

المصدر: أبوظبي - الإمارت اليوم

شاركت مؤسسة «تحقيق أمنية» في احتفالات الدولة باليوم العالمي للطفل، الذي يُصادف 20 نوفمبر من كل عام.

وأشادت حرم سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيسة الفخرية لمؤسسة «تحقيق أمنية»، بالنهج الإنساني الرائد في بناء الإنسان وصناعة أجيال المستقبل، الذي غرس قيمه النبيلة الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت على دربه من بعده قيادة رشيدة أخلصت لشعبها ووطنها، مؤكدة على نجاح الدولة في تبوؤ مركز متقدّم بين دول العالم في مجال رعاية الطفولة وبناء جيل المستقبل.

وأشارت سموّها إلى أن الاحتفال بيوم الطفل العالمي، يتزامن هذا العام مع احتفالات الدولة بمئوية زايد القائد المؤسِّس، الذي حرص على توفير أفضل سبل الحياة لغراس الأمة، حيث تمّت المصادقة في عام 1997 على اتفاقية حقوق الطفل، كما أصدر المغفور له الشيخ زايد في عام 2003 قراراً بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في خطوة مهمة أسهمت في جعل الرعاية الأسرية في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به. وقالت سموّ الشيخة شيخة: «لقد غرس فينا أبونا زايد، طيب الله ثراه، حبّ الوطن والولاء له، ويشكل الأطفال الجزء المهم في مسيرة المستقبل المشرق لبناء الوطن والارتقاء به، لذا حرصنا في مؤسسة (تحقيق أمنية)، خلال عام زايد الخير 2018، على وضع استراتيجية قائمة على تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات السنوية لتحقيق الأمنيات التي تسهم في إدخال السعادة على قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطرة مع عائلاتهم، وذلك تماشياً مع سياسة الإمارات، التي وضعت سعادة المجتمع على رأس أولوياتها». وأضافت سموّها: «يسعدنا بأن المؤسسة قد تمكّنت خلال (عام زايد) الخير من تحقيق الكثير من أمنيات الأطفال المرضى، وذلك بفضل روح العطاء الإنساني التي تسود مجتمع الإمارات، والتي تسهم في دعم أهداف المؤسسة النبيلة، وتعزيز أعمالها داخل الدولة وخارجها. ونفتخر بأن مجموع الأمنيات التي تمّ تحقيقها حتى الآن وصل إلى 530 أمنية، منها 286 أمنية داخل دولة الإمارات، و114 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، و130 أمنية في اليمن الشقيق، ونتطلّع إلى مزيد من العطاء على المدى البعيد، فالأطفال أمانة دائمة في أعناقنا، وسعادتهم علامة مضيئة فارقة في سجل أعمالنا».

- مجموع الأمنيات

التي تمّ تحقيقها

حتى الآن وصل إلى

530 أمنية، منها

286 أمنية داخل

دولة الإمارات.