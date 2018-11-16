باكو.. أرض الضيافة الأسطورية والأطعمة الشهية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقع باكو على سفوح جبال القوقاز وسط منحدرات تغطيها الغابات، وتشبه مدينة دبي في كثير من النواحي، إذ تتميز المدينة بالتطور والحداثة مع الحفاظ في الوقت ذاته على إرثها القديم وتاريخها الرائع. وتشتهر المدينة بالآثار التي تعود إلى العصور الوسطى، مثل المدينة القديمة ذات الأسوار.

تعتبر مدينة باكو من أكبر المدن الواقعة على بحر قزوين، وهي عاصمة أذربيجان وأكبر مدنها، حيث تقع على الشاطئ الجنوبي لشبه جزيرة أبشوران، وتتألف من قسمين رئيسين، هما وسط البلد والبلدة القديمة المسوّرة، وتبلغ مساحة المدينة الكلية نحو 21.5 هكتاراً، وتنقسم إلى 11 منطقة إدارية، و48 ناحية، تشمل الجزر الواقعة في خليج باكو، بالإضافة إلى بلدة الصخور النفطيّة، وبلغ عدد سكانها عام 2009 نحو مليوني نسمة، وتعد المدينة بمثابة المركز الثقافيّ والعلمي والصناعي لأذربيجان، وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أصبحت أذربيجان من أكثر دول العالم إنتاجاً للنفط. يمكن الوصول بسهولة إلى باكو عبر مطار أذربيجان الحديث عبر طيران «فلاي دبي»، حيث تقلع «فلاي دبي» إلى مدينة باكو في ثلاث رحلات يومياً من دبي. وتمكنت «فلاي دبي» انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي من بناء شبكة وجهات تصل إلى أكثر من 90 وجهة في 48 بلداً حول العالم، وخلال العقد المقبل سينمو اسطولها من الطائرات ليصل إلى 296 طائرة. وتغطي شبكة فلاي دبي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط وإفريقيا ووسط آسيا والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، اضافة إلى شبه القارة الهندية.

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