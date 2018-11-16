5 أطعمة تساعد على «إدارة مرض السكري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بينما صادف 14 نوفمبر اليوم العالمي للسكري، سيكون التركيز هذا العام على الأسرة وتأثير مرض السكري عليها، فمرض السكري مرض مزمن لا يؤثر على المريض فحسب، بل يؤثر بشكل غير مباشر على أفراد العائلة أيضاً، جينياً وعاطفياً.

ومعظم حالات مرض السكري يمكن الوقاية منها بشكل كبير من خلال النشاط البدني المنتظم واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ولجهة النشاط البدني، فإن المشي لمدة 30 دقيقة، أو الركض أو ركوب الدراجات يومياً هو وسيلة فعالة لتحسين قدرة الجسم على استخدام الأنسولين والمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. بالنسبة لمعظم مرضى السكري، من المهم أن يفهموا طبيعة طعامهم بشكل جيد؛ ففي حين أن بعض الأطعمة تساعد على توازن نسبة السكر في الدم، هناك أنواع أخرى من شأنها أن تحفزها. ويقترح الخبراء في «إنديا جيت» مجموعة من الأطعمة التي من شأنها الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم، وتساعد على إدارة مرض السكري بشكل أفضل.

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