تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ 70 مع ملهمين

المصدر: لندن - رويترز

احتفل ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، بعيد ميلاده الـ70 أمس، بحضور حفلات عامة ومناسبات خاصة، في الوقت الذي نشر فيه مكتبه صوراً جديدة له مع أفراد عائلته المقربين.

وُلد تشارلز، أمير ويلز وأكبر أبناء الملكة إليزابيث، في قصر بكنغهام في 14 نوفمبر عام 1948، أي قبل أربعة أعوام من تولي والدته التي تبلغ من العمر 92 عاماً عرش البلاد بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

وبمناسبة عيد ميلاده، حضر تشارلز حفل شاي خاصاً لـ70 شخصاً ملهماً بلغوا عامهم الـ70 أيضاً هذا العام، قبل أن يشارك في مناسبة خاصة مع أصدقاء وأفراد العائلة تقيمها الملكة إليزابيث.

وسيصبح تشارلز، الذي ينتظر طويلاً أكثر من أيٍّ من أسلافه ليصبح ملكاً، الأكبر سناً بين من اعتلوا عرش بريطانيا منذ 1000 عام.

وقال مؤيّدوه إنه يستخدم مكانته للترويج لقضايا بينها تغيّر المناخ وفن العمارة والزراعة، وكثيراً ما يثير المخاوف إزاء الأحوال البيئية.

وتُظهر الصور الجديدة تشارلز بحديقة منزله في لندن مع زوجته الثانية كاميلا، وابنيه وليام وهاري، وزوجتيهما كيت وميغان، مع جورج وتشارلوت ولويس أبناء وليام وكيت.