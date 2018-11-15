الحوت الزعنفي والغوريلا الجبلية ينجوان من حافة الانقراض

المصدر: فيينا - د.ب.أ

تراجعت الحيتان الزعنفية والغوريلا الجبلية من حافة الانقراض، إذ أتت جهود الحفاظ على النوعين بثمارها، وفقاً للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، الذي يُصدر القائمة الحمراء للأنواع المهدّدة بالانقراض.

وفي آخر تحديث للقائمة، لم يعد الحوت الزعنفي مصنّفاً ضمن الأنواع المهددة بخطر بالغ، بل فقط ضمن الأنواع المعرّضة للخطر، وفقاً لما ذكره الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أمس في مقره السويسري بمدينة غلاند.

وتضاعفت أعداد الثدييات البحرية العملاقة إلى نحو 100 ألف حوت بالغ منذ سبعينات القرن الماضي، عندما بدأ فرض حظر على صيد الحيتان التجاري في شمال المحيط الهادئ وفي نصف الكرة الجنوبي.

كما انخفض صيد الحيتان في شمال المحيط الأطلسي خلال الـ30 عاماً الماضية.

وازدادت أعداد الحيتان الرمادية الغربية، لينتقل هذا النوع من بين قائمة الأنواع المعرّضة لخطر بالغ إلى الأنواع المعرّضة للخطر.

وبالمثل تم نقل الغوريلا الجبلية خطوة واحدة من بين الأنواع المعرّضة لخطر بالغ إلى قائمة الأنواع المعرّضة للخطر. وتعيش الغوريلا الجبلية فقط في المحميات بالكونغو ورواندا وأوغندا.