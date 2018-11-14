ميشيل أوباما تعود إلى مدرستها الثانوية

المصدر: شيكاغو - رويترز

زارت السيدة الأولى للولايات المتحدة سابقاً، ميشيل أوباما، مدرستها الثانوية، أول من أمس، قبل يوم واحد من بدء جولة حول كتابها الذي بدأ بيعه أمس.

والتقت أوباما الطلاب في مدرستها القديمة بشيكاغو، والتي تخرجت فيها عام 1981. وتسرد المذكرات حياة ميشيل التي ترعرعت في ساوث سايد بشيكاغو وصولاً إلى سنوات عملها في البيت الأبيض كأم لطفلتين، وأول سيدة أميركية أولى من أصل إفريقي.

ويأتي نشر المذكرات وفاء بجزء من اتفاق توصلت إليه دار النشر بنغوين راندوم هاوس معها ومع زوجها الرئيس السابق باراك أوباما، بعد أن ترك منصبه الذي بموجبه يصدر كل من الزوجين كتاباً واحداً نظير مبلغ يزيد على 60 مليون دولار، حسبما أشارت تقارير.