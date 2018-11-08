محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بـ «ديوالي» بـ«الهندية» ومودي يرد باللغة العربية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب وحكومة الهند بمناسبة مهرجان الأنوار (ديوالي). وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر» باللغتين الإنجليزية والهندية: «نيابة عن شعب الإمارات، أهنئ شعب وحكومة الهند ممثلة برئيس الحكومة ناريندرا مودي، وجميع من يحتفل بهذه المناسبة السعيدة». وأضاف سموه: «أتمنى أن يضيء نور الحب والأمل علينا جميعاً».

نائب رئيس الدولة: أتمنى أن يضيء نور الحب والأمل علينا جميعاً. رئيس وزراء الهند: أشكركم على تهنئتكم الرائعة بمناسبة عيد الديوالي.

ولقيت تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صدى واسعاً وترحاباً واسع النطاق في الهند، حيث غرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر صفحته الرسمية في «تويتر» باللغة العربية، شاكراً سموه على هذه الالتفاتة، وقال ناريندرا: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أشكركم على تهنئتكم الرائعة بمناسبة عيد الديوالي، أبادل سموكم التهنئة وأتمنى لكم عيد ديوالي سعيد، إن التزام سموكم الشخصي لزيادة متانة العلاقات بين جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة يضيف قوة كبيرة إلى علاقاتنا الثنائية».