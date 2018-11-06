اتحادات الكتّاب العربية تقاطع مؤتمر «كتّاب إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس الأدباء والكتّاب العربية جميعاً، في كل الدول العربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، مقاطعتها المؤتمر العام لاتحاد كتّاب إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، المقرر انعقاده في طنجة بالمملكة المغربية في ديسمبر المقبل، تضامناً مع الأمين العام للاتحاد العام الشاعر والكاتب الصحافي الإماراتي حبيب الصايغ، الذي تعرّض لإساءات وتهديدات من رئيس اتحاد كتّاب المغرب المنتهية ولايته، عبدالرحيم العلام، ورفضاً لإقامة المؤتمر في ضيافة اتحاد غير شرعي. وأكّد المقاطعون أن هذا الموقف لا يمتد إلى اتحاد كتّاب إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، ولا أمينه العام، ولا يستهدفهما، كما أنه لا ينسحب على الفعاليات المقبلة للاتحاد، إن أجريت في ضيافة هيئات ثقافية شرعية، تختار قياداتها بشكل ديمقراطي حر وفق القوانين والنظم المسيرة لها.

وأكد البيان أن المقاطعة لا تستهدف اتحاد كتّاب المغرب العريق، الذي لعب دوراً مهمّاً في الاتحادات الإقليمية والقارية في الماضي القريب، وتحلّى رؤساؤه السابقون بالثقافة والكياسة وحسن المعاملة والتعاون مع زملائهم، والذي يضم أدباء وكتّاباً ونقاداً ومثقفين مهمين، شاركوا على مر التاريخ في إثراء المشهد الثقافي والأدبي في المغرب وفي الوطن العربي جميعاً، من خلال إصداراتهم التي أضافت ومازالت تضيف عمقاً وثراءً للمكتبة العربية.

وأعلن المقاطعون أنهم يحمِّلون عبدالرحيم العلام شخصيّاً المسؤولية الجنائية عن أي ضرر يصيب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، الشاعر والكاتب الصحافي الإماراتي حبيب الصايغ، أثناء زيارته لمدينة طنجة بالمملكة المغربية.