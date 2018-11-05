شهادة اعتماد عالمية لمستشفى الزهراء بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسلم الشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة بمستشفى الزهراء بدبي، شهادة اعتماد مواصفة «المستثمرون في الموارد البشرية» من الفئة الذهبية من القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي اندرو جاكسن، نيابة عن مؤسسة (IIP) البريطانية، ليكون بذلك المستشفى الأول في الإمارات الذي يحصل على هذه المواصفة التي تمنحها الهيئة الدولية للمستثمرين في الموارد البشرية، التابعة للجنة البريطانية للتوظيف والمهارات.

وتمنح هذه الشهادة للمؤسسات التي تعتمد أفضل الممارسات لتحسين أدائها عن طريق تطوير قدرات كوادرها البشرية، وقد اجتاز المستشفى تقييم هيئة المستثمرين الدولية بنجاح بعد خضوعه لعملية التقييم الدقيقة من قبل المؤسسة المانحة، والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة هي التخطيط والتنفيذ والمراجعة. وتجدر الإشارة إلى أن اجتياز كل معايير شهادة الفئة الذهبية، يضع مستشفى الزهراء بدبي ضمن 7٪ فقط من كل المؤسسات في جميع أنحاء العالم التي حققت هذا المستوى المتميز. وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء بدبي الدكتور مهيمن عبدالغني: «منذ عام 1991، وضعت الهيئة الدولية للمستثمرين في الموارد البشرية ببريطانيا معايير إدارة الكوادر البشرية بفعالية على مستوى العالم، والتي يتم تطويرها باستمرار، وقد أدرك مستشفى الزهراء بدبي الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار المستمر في عناصره البشرية ودعم تنفيذ سياسات تحسين وتطوير مهارات وقدرات موظفيه بتطبيق هذه المعايير». وأكد أن «اعتماد مستشفى الزهراء بدبي في مواصفة الموارد البشرية من الفئة الذهبية يؤكد نجاح الإدارة في ذلك لمواكبة أحدث الممارسات العالمية الرائدة للارتقاء بأدائهم ليصير المستشفى مرجعية مهنية في قطاع الرعاية الصحية إقليمياً».