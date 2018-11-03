5 طلاب ينقلون «التحدي» إلى مدرستهم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

لقي مشروع تقدم به خمسة من طلاب مدرسة الإمارات الدولية فرع السهول، عن تحدي دبي للياقة، استجابة فاقت كل التوقعات من الطلبة والطالبات وذويهم، حسب ما أكدت والدة الطالب حسن حنيني. وقالت أماني خليفة، والدة الطالب، إن ابنها برفقة اثنين من زملائه في الصف الثامن، تقدموا بمشروع للمدرسة عن تحدي دبي للياقة، وكيفية الاستفادة من هذا الحدث، الذي دعا إليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خلال الفترة التي ستقام فيها تلك التظاهرة، فأعجبت الإدارة بتلك الفكرة، وانضم إليهم بعد ذلك طالبان من الصفين التاسع والـ13.

وأضافت: «قام الطلاب الخمسة بعد وضع البرنامج اليومي لتحدي اللياقة على مدار 30 يوماً، بتصميم إعلان وتوزيعه على زملائهم داخل المدرسة خارجها وعلى جيرانهم، وكان التفاعل واضحاً من الطلبة وذويهم، الذين رافقوهم في كل حصة تدريبية، كانت تشارك فيها يومياً أعداد كبيرة تتجاوز الـ30 فرداً».