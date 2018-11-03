حصة بوحميد تُشارك أسرة وزارتها المشي و«التحدي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تقدّمت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، فعالية المشي التي جرت على ممشى الخوانيج في دبي، ضمن مشاركة الوزارة في «تحدي دبي للياقة»، صباح أمس، بحضور قيادات الوزارة وعدد من الموظفين والموظفات وأسرهم.

وتواصلت فعالية المشي تحت مظلة «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الحيوية المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتحفيز فئات المجتمع لممارسة الرياضة على مدار 30 يوماً، ولمدة نصف ساعة يومياً، وحظيت بتجاوب وتفاعل كبيرين من المشاركين، الذين عبّروا عن سرورهم وفخرهم بكونهم جزءاً من المبادرة الهادفة إلى جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم.

وأكدت حصة بوحميد أن «سمو ولي عهد دبي يُبدع دائماً في ابتكار الأفكار، وتعميم التجارب، من أجل سعادة الجميع، وفي هذا السياق جاءت مشاركة أسرة الوزارة في فعالية المشي، التي أحاطتها كل أشكال المتعة والسعادة والطاقة الإيجابية، وحظيت بمشاركة نوعية في أجواء أسرية وأخوية متميزة».

وأشارت إلى أن «المبادرة الحيوية تُمثل حافزاً لجميع فئات المجتمع نحو ممارسة الرياضة يومياً، بما يرسّخ الأثر الإيجابي الممتد على صحة الإنسان والمجتمع من جهة، ويحقق أيضاً مزيداً من الترابط والتآلف والانسجام بين الأشخاص الذين هم جزء من تحدٍ غير تقليدي يتردد صداه الجميل 30 يوماً كل عام في دبي».

وأكدت حصة بوحميد أن وزارتها قبلت الرهان، وباشرت المنافسة في «التحدي»، بعد أن استعدت بفعاليات رياضية وصحية تنظمها تباعاً، بما يُحفز الموظفين على تلبية النداء، والمشاركة بروح رياضية وهمّة عالية، أملاً في إثراء محصلة الأهداف المجتمعية الوطنية التي تنشدها المبادرة.

وزيرة تنمية المجتمع:

«(الوزارة) قبلت الرهان والتحدي، وباشرت المنافسة بفعاليات رياضية وصحية تنظمها تباعاً».