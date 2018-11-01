1500 عمل مرشّح لـ «جائزة زايد للكتاب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت لجان القراءة والفرز في الدورة الـ13 من جائزة الشيخ زايد للكتاب اجتماعاتها المخصصة للمباشرة بفحص الأعمال المرشحة، وذلك بعد إغلاق باب الترشح أوائل الشهر الجاري. وسجلت الدورة الحالية للجائزة مشاركة 1500 عمل من 35 دولة، معظمها من مصر والسعودية والمغرب والأردن وسورية والعراق ولبنان والإمارات، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وأستراليا. وتصدّر كل من فرعي الآداب والمؤلف الشاب النسبة الأعلى من المشاركات، بواقع 400 مشاركة في فرع الآداب، و355 مشاركة في فرع المؤلف الشاب. وترأس الأمين العام للجائزة، الدكتور علي بن تميم، اجتماعات لجان القراءة والفرز، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أعضاء اللجنة.

وتمت دراسة جميع الأعمال المرشحة للجائزة في دورتها الـ13 تمهيداً لإعلان القوائم الطويلة، على أن يليها بدء أعمال «لجان التحكيم» لدراسة الترشيحات وفق معايير مدروسة اعتمدتها الجائزة من حيث التخصّص المعرفي، ومستوى عرض المادّة المدروسة.