الجزائر تمنح مو يان وسام الاستحقاق

المصدر: الجزائر - رويترز

كرّمت الجزائر الروائي الصيني مو يان، الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2012، في افتتاح الدورة الـ23 من معرض الجزائر الدولي للكتاب، أول من أمس، ومنحته وسام الاستحقاق الوطني.

والصين هي ضيف شرف المعرض، الذي تشارك فيه 47 دولة، تطرح نحو 300 ألف عنوان كتاب في مختلف مجالات العلوم والفنون والآداب.

وتشارك الصين في المعرض بأكثر من 40 دار نشر من بين 1015 دار نشر عربية وأجنبية مشاركة، إضافة إلى وفد رفيع برئاسة نائب وزير الثقافة والإعلام الصيني، ليانغ يانشون، يضم ستة أدباء سيشاركون في ندوات وأنشطة المعرض الممتدة حتى 10 نوفمبر المقبل.

شهد الافتتاح الرسمي للمعرض رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، بحضور وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، وعدد من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين. وقال أويحيى في الافتتاح: «إن تكريم مو يان لحظة لامعة تضاف لكل ما تقرر تنظيمه هذه السنة ما بين الصين والجزائر، إحياءً لـ60 سنة من مسار مشترك، مسار بدأ بدعم ثمين من الصين للجزائر المكافحة، مسار استمر بكل الإنجازات الدبلوماسية والسياسية في مجالات التعاون وأمور أخرى».

ومن بين الدول الأخرى المشاركة في المعرض: مصر ولبنان وتونس والكويت والسعودية وسلطنة عُمان وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا والسويد والنمسا والهند والكاميرون وكوبا.

ويتطلع منظمو المعرض، الذي يتخذ هذا العام شعار «الكتاب يجمعنا»، إلى جذب مليوني زائر، بعدما استقبلت الدورة السابقة في 2017 نحو 1.7 مليون زائر.

وفتح المعرض أبوابه للجمهور بدءاً من أمس، بقصر المعارض في الجزائر العاصمة.