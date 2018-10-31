«السيف».. ضيافة تستعيد الزمن الجميل على ضفاف خور دبي

المصدر: ديانا أيوب - دبي

تجربة جديدة بنكهة التراث الإماراتي الأصيل، يختبرها زوّار وجهة ضيافة جديدة في شارع السيف القريبة من منطقة الفهيدي التاريخية، في قلب دبي القديمة.

ويوفر فندق السيف، الذي دشن، أخيراً، لزوّاره إقامة في منازل تراثية، وسط إطلالات على أزقة السوق القديم، وخور دبي، ليتمتعوا بتجربة تعرفهم إلى تاريخ المنطقة، وما فيها من جماليات. ويجمع «فندق السيف من جميرا» بين حفاوة الضيافة العربية والإطلالات المميزة والمواقع التراثية الأصيلة وفنون العمارة التقليدية، ويقدم للشغوفين بالاستكشاف خياراً مختلفاً.

وتتميز المنطقة، التي يقع فيها «السيف» بقلب دبي، بكونها تشهد إلى اليوم نشاطاً تجارياً، إذ يمكن للزوّار مشاهدة الأسواق النابضة بالحياة والقوارب القديمة المحملة بالبضائع المتوجهة إلى الهند وإفريقيا.

يشار إلى أن الفندق يقع في المرحلة الثانية من مشروع السيف، الحي الجديد، الذي يحتضن العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر والمساحات العامة، على امتداد كيلومترين على الضفة الجنوبية لخور دبي، وهو من أحدث وجهات شركة «مِراس»، التي طوّرت وجهات عدة في دبي.