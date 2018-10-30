923 كيلومتراً للصقارين وهواة الصيد في «محمية المرزوم»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بدء موسم الصيد التقليدي في محمية المرزوم للصيد، بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل، ويستمر حتى منتصف فبراير 2019، ضمن مساحة إجمالية مسيّجة بالكامل، تبلغ نحو 923 كيلومتراً مربعاً، وتبعد مسافة 120 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي.

وقال مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، عبيد خلفان المزروعي، إن إنشاء المحمية جاء استكمالاً لمسيرة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في دعم الرياضات التقليدية والتراثية لأبناء دولة الإمارات، حيث تم تخصيص المحمية في ديسمبر 2015، كمنطقة خاصة لممارسة الصيد بالطرق التقليدية القديمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأكد المزروعي أن المحمية تدعم الصيد التراثي التقليدي، وخصوصاً الصيد بالصقور، باعتبار الصقارة إرثاً ثقافياً مهماً، وقيمةً معنويةً كبيرةً، وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية والتراث الإماراتي، حيث تتيح المحمية المجال أمام الصقارين لممارسة هذه الهواية المتجذرة من تراث الآباء والأجداد، والتي تعمل على صون البيئة والتراث، وترسيخ مبادئ الصيد المستدام.