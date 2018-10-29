دبي الذكية تطّلع على «التجربة الدنماركية في السعادة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم دبي الذكية برنامجاً تدريبياً في الدنمارك لـ30 مشاركاً من أبطال السعادة، يمثلون أكثر من 25 جهة حكومية وغير حكومية من إمارة دبي، تحت عنوان «تصميم المدن»، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 24 نوفمبر المقبل. وقالت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «إن الدنمارك من البلدان التي أصبحت مرادفة للسعادة، حيث أتت لسنوات متواصلة ضمن المراتب الأولى في تصنيف تقرير السعادة العالمي، وفي عام 2018 جاءت الدنمارك في المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر سعادة على مستوى العالم، ولاشك أن نهج السعادة في الدنمارك يتلاءم مع مهمتنا في دبي الذكية لتبني التقنيات المتقدمة من أجل تحقيق هدفنا الأسمى، وهو تحسين الخدمات وتصميمها بشكل يواكب احتياجات الناس، الأمر الذي يعزز سعادة المواطنين والمقيمين والزوار بدبي في نهاية المطاف». ويتضمن البرنامج التدريبي جلسة بعنوان «تعريف تجربة الدنمارك والسعادة»، يلتقي خلالها أبطال السعادة مع المواطنين الدنماركيين لاستكشاف العوامل التي تؤثر في رفاهية المواطنين وسعادتهم، إلى جانب التعرف إلى أساليب تكييفها لتلائم احتياجات السكان في دبي.