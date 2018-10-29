المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، عرض البرنامج الوثائقي العلمي الأسبوعي الجديد «الفضاء والمستقبل» على قناة «الإمارات»، كل ثلاثاء عند الساعة 11 ليلاً، ويسلط الضوء على البرنامج الوطني للفضاء ومشروعاته ومبادراته المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى تعريف الشباب الإماراتي بالفضاء الخارجي، مقدماً مجموعة واسعة من المعلومات العلمية بأسلوب شيق، حيث يغطي في كل حلقة من حلقاته الـ17 موضوعاً معيناً. ويتضمن البرنامج محوراً خاصاً يركز فيه بشكل رئيس على برنامج الإمارات لرواد الفضاء منذ إطلاقه، حيث سيتناول المراحل العديدة التي قطعها البرنامج في عملية اختيار رواد الفضاء حتى الوصول إلى المراحل الأخيرة من الاختبارات والتدريبات.

ويُعرض البرنامج بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.