خيّالة ومركبات فارهة فـي «معـاً ندعم الوردي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس شرطة دبي النسائي لإسعاد المجتمع، ولجنة الدانة النسائية، مسيرة للتوعية بمرض سرطان الثدي، تحت شعار «معاً ندعم الوردي».

شاركت في المسيرة، التي نظمت بجانب مركز شرطة دبي الذكي SPS، في منطقة «سيتي ووك» بدبي، فرق الخيالة، ومرشحات أكاديمية شرطة دبي، والفرق الموسيقية والمركبات الفارهة، وفريق الدراجات النارية والهوائية، وإسعاف دبي.

وقالت مديرة إدارة التأمينات بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ رئيسة لجنة الدانة النسائية المقدم سميرة آل علي، إن «المسيرة تميزت بمشاركة العنصر النسائي لشرطة دبي عبر الوجود عن قرب مع الجمهور، وتلقي الاستفسارات، وتقديم الإرشادات والنصح حول أهمية الفحص المبكر، ما يسهم في زيادة نسبة احتمالية التعافي من مرض سرطان الثدي».

من جهتها، أشارت رئيسة مجلس شرطة دبي النسائي لإسعاد المجتمع، النقيب عنود السعدي، إلى أن المسيرة شهدت مشاركة أكثر من 18 عيادة قدمت التوعية الطبية حول المرض، وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى ضباط وموظفين من مختلف الإدارات.

وذكرت السعدي أن الفعالية شهدت تعاوناً مع وزارة الصحة، التي زوّدت الفعالية بالمواد التثقيفية والتوعوية، فضلاً عن المركز الصحي لشرطة دبي، في جانب التنسيق مع العيادات الخارجية التي قدمت التوعية بسرطان الثدي، وأهمية الفحص الدوري والمبكر عنه.

بدورها، قالت الدكتورة ليلى آل علي، من المركز الصحي لشرطة دبي، إن المسيرة تضمنت فحوصاً مجانية، مع تخصيص منصة توعوية تحتوي على مطويات توعوية تثقيفية حول المرض، مشيرة إلى وجود وعي مجتمعي حول طبيعة المرض، وسبل الوقاية.

كما تضمنت فعاليات المسيرة تقديم فحوص مجانية للجمهور، وتوزيع مطويات توعوية تثقيفية حول المرض، وسبل الكشف عنه، كما تم توزيع الورد والشرائط الوردية التي تمثل الرمز الدولي المستخدم للإشارة إلى التوعية بسرطان الثدي.