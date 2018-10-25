«أيام دبي للموضة».. جديد «هلا بالصين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «هلا بالصين»، المبادرة المشتركة بين شركتي «مِراس» و«دبي القابضة»، أيام دبي للموضة، الفعالية الجديدة التي ستركز على قطاع الأزياء والموضة، وتسلط الضوء فيها على المواهب من الشرق الأوسط والصين؛ على مدى ثمانية أيام بين 21 و28 نوفمبر المقبل.

وقال الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين»: «يسرنا إطلاق النسخة الأولى من أيام دبي للموضة في سيتي ووك وحيّ دبي للتصميم، والتي تنسجم مع استراتيجية المبادرة الرامية لتطوير الفعاليات القائمة، واستكشاف الفرص المتاحة، لتعزيز المزايا الاقتصادية المشتركة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار».

وأضاف: «بذلنا جهداً كبيراً لجمع الخبراء والمعنيين بقطاع الأزياء والموضة سعياً لإطلاق حدث عالمي المستوى يسهم بأثر إيجابي في هذا القطاع، بفضل الفرص التي يقدمها من خلال الوجهات التي تستضيفه وفي العالم الرقمي. ونحن واثقون بأن البرنامج الغني لفعاليات أيام دبي للموضة سيمكن العلامات التجارية الصينية من استكشاف سوق دبي، وزيادة انفتاحها على السوق العالمية، كما سيوفر فرصة أمام المصممين في دولة الإمارات للتعارف والتواصل مع الخبراء والمعنيين بصناعة الأزياء في الصين».

وتتيح أيام دبي للموضة مجالاً أمام المصممين المقيمين في دبي للوصول إلى مصادر الأقمشة والمواد الرئيسة اللازمة لإبداعاتهم، والتواصل مع المصانع في الصين، بالإضافة إلى إبراز المواهب الإبداعية للمصممين الصينيين، وعرض مساهماتهم في عالم الموضة على المستوى العالمي. كما ستتيح الفعالية فرصة للتواصل بين المصممين في البلدين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الأزياء.

وتقدم «أيام دبي للموضة» للجمهور جدول فعاليات حافلاً بالأحداث والأنشطة، يتضمن معرضاً لتجارة الأقمشة يقام على مدى ثمانية أيام في «حيّ دبي للتصميم»، بمشاركة نحو 20 عارضاً من الصين يعملون في مجال المنسوجات ولوازم التصميم والإكسسوارات، كما يستضيف الحي عدداً من جلسات الحوار وورش العمل التي يشرف عليها خبراء في عالم التصميم والأزياء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لحيّ دبي للتصميم، محمد سعيد الشحي: «تستفيد أيام دبي للموضة من مواهب مصممي الأزياء في إطلاق فعالية تسلط الضوء على مساهمة الصين في قطاع الأزياء على المستوى العالمي. وتسعى جلسات الحوار في حيّ دبي للتصميم إلى زيادة الاطلاع والتحفيز على الابتكار».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للمراكز في «مِراس»، سالي يعقوب: «مع استضافة أيام دبي للموضة نتطلع إلى إطلاق سلسلة من العروض في سيتي ووك، الوجهة العصرية المفتوحة على الهواء الطلق. وستسهم هذه المبادرة في تنشيط وتحفيز فعاليات التصميم والأزياء في الصين ودولة الإمارات».

يشار إلى أن مبادرة «هلا بالصين» انطلقت في شهر يوليو الماضي، بهدف تشجيع العلاقات التجارية والاستثمارات والتبادل الثقافي بين دبي والصين. ونجحت المبادرة بإقامة «أسبوع الأفلام الصينية» الأول في دبي، خلال مطلع الشهر الجاري.

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نوفمبر المقبل تنطلق الفعالية التي تتواصل على مدى ثمانية أيام.