«أبوظبي تترجم» يعرّف بجسور الثقافات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، عرض البرنامج الثقافي الأسبوعي الجديد «أبوظبي تترجم»، الذي يسلط الضوء على عالم الترجمة وما فيه من حقائق حول القطاع والمترجمين. يناقش البرنامج، الذي تقدمه الإعلامية أميرة محمد، على قناة «الإمارات»، كل جمعة عند الساعة 21:00، أبرز قضايا الترجمة وأهم المترجمين، ومجموعة من الموضوعات، مثل واقع الترجمة في العالم العربي، وتاريخ الترجمة عند العرب والغرب، وترجمة أدب الطفل من حيث الشكل والمضمون، ومشروعات الترجمة حول العالم، ومعايير اختيار النصوص، وغيرها من الموضوعات الشائقة.

ويسلّط البرنامج الضوء على أهمية المترجم بوصفه جسر الثقافات بين المجتمعات، كما يعرض أمثلة عن أهم المترجمين حول العالم، الذين كان لهم دور كبير في تطور المجتمعات.

ويستضيف البرنامج في كل حلقاته الناقد والمفكر وأستاذ آداب اللغة الإنجليزية، الدكتور سعد البازعي، الذي سيناقش ضمن فقرة خاصة مجموعة من القضايا المهمة في هذا المجال، مستعرضاً أقوالاً من حكماء عن الترجمة، ونصوصاً أدبية شعرية، وطرائف الترجمة السياسية منها والعلمية والدينية.