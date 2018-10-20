«المقام العراقي» يستهل ليالي الطرب في «البحرين للموسيقى»

المصدر: المنامة ــ رويترز

أحيا المطرب العراقي، حسين الأعظمي، أولى حفلات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى، الذي انطلقت دورته الـ27 مساء أول من أمس، على مسرح البحرين الوطني.

وعلى مدى نحو ساعتين، أطرب الأعظمي الحاضرين بإبداعات فن المقام العراقي، إضافة إلى أغانٍ مختلفة ومتنوعة. وقدمت الفرقة المصاحبة له معزوفات أصيلة عراقية على آلات العود والكمان والسنطور والجوزة والناي والقانون والمزهر وغيرها.

وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، في كلمة الافتتاح «نطلق موعداً جديداً سنوياً مستداماً، ونتكلم بلغة الموسيقى التي تبني جسور التواصل الحضاري ما بين مملكة البحرين والعالم».

وأضافت «فعالياتنا ومواسمنا الثقافية تقدم مستوى عالمياً من الاشتغال الثقافي، ولذلك تعكس هذه المنجزات الإنسانية الصورة الجميلة لأوطاننا، وروح الانفتاح والتعايش التي تتحلى بها». ويشمل برنامج المهرجان، الذي تنظّمه هيئة البحرين للثقافة والآثار حتى 27 الجاري، حفلات غنائية، ومعارض فنية، ومحاضرات، وأمسيات فنية.