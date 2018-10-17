أردني يبدع «قبة الصخرة» بنصف مليون بذرة زيتون وتمر

المصدر: عمّان - رويترز

على مدى 25 عاماً كان غسان عياصرة يسير في شوارع عمان، فقط ليجمع بذور الزيتون والتمر والأوراق وأكياس الرقائق. وشيئاً فشيئاً، تمكّن من ابتكار أشكال وهياكل ملونة مبهرة لا تُظهر موهبته الفنية فحسب، بل تُظهر أيضاً روحاً تتعلق بالبيئة واهتماماً شديداً بها.

يستخدم الفنان الأردني، البالغ من العمر 53 عاماً، المواد المعاد تدويرها لتشكيل أعمال فنية تعكس تاريخ بيئته الخاصة وثقافتها.

ويعرض عياصرة حالياً تشكيلة متنوعة من أعماله الفنية في معرض بدائرة المكتبة الوطنية في عمان. وتضم مجموعته الضخمة هيكلاً لقبة الصخرة، استخدم فيه نحو نصف مليون بذرة من بذور الزيتون والتمر، وفسيفساء زجاجية ملونة.

واستغرق الأمر من عياصرة ثلاث سنوات لإكمال البناء المبهر، وبسبب حجمه الكبير دعا عياصرة أشخاصاً من 17 دولة عربية وأجنبية لإرسال بذور الزيتون والتمر إليه.

ولديه عمل إبداعي آخر يصور المسجد الحرام في مكة المكرمة، إذ استخدم الآلاف من أكياس الرقائق الملونة في صنعه.