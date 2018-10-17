«الفضاء يوحّد العالم» في متنزه الصحراء

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

احتفلت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في متحف التاريخ الطبيعي والنباتي في متنزه الصحراء، التابع للهيئة، بافتتاح الأسبوع العالمي للفضاء، تحت شعار «الفضاء يوحّد العالم».

وحرصت الهيئة، من خلال هذه الفعالية، على تسليط الضوء على مراحل إنجازات دولة الإمارات في مجال الفضاء بدايةً بلقاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بوفد من وكالة «ناسا» في عام 1976، وصولاً إلى اختيار روّاد فضاء إماراتيين هذا العام للالتحاق بوكالة «ناسا» للمشاركة في اكتشافات الفضاء. وشارك في المعرض مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بعرض بعض من مقتنيات المركز التي تستخدم في علوم الفلك، كما شارك متحف الشارقة للحضارة الإسلامية بأهم مقتنيات المتحف، التي تمثل اختراعات العلماء المسلمين في مجال الفلك والفضاء.

وقالت رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعيه في الشارقة، هنا السويدي: «تميز البرنامج في يومه الأول بإقبال كبير من الموظفين والزوّار، الذين أبدوا تقديراً وإعجاباً بالبرنامج، وما تضمنه من أنشطة وفعاليات متنوّعة، شملت المعرض المتكامل، الذي قدم معلومات متنوّعة عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والمجموعة الشمسية، وعروضاً مرئية متنوّعة عن الفضاء، ودور الإمارات في استكشاف الفضاء من عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى وقتنا الحالي». وتتضمن الورشة شروحات مبسطة لمكونات المجموعة الشمسية، ومعلومات عن كل كوكب، والتركيز على كوكب الأرض، وإعطاء المشاركين فرصة ترتيب الكواكب في المجسم كما هي في الواقع، إضافة إلى طرح أسئلة على المشاركين، وتقديم هدايا تحفيزية.