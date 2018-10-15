غنوة سليمان: أنا مازلت على قيد الحياة ولست أخت أنغام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عبّرت الفنانة السورية غنوة سليمان عن استيائها لزجّ صورتها واستخدام اسمها في بعض الصحف، لدى الإعلان عن وفاة المغنية المصرية غنوة سليمان، شقيقة الفنانة أنغام، مشيرة إلى أن سلوكاً كهذا يجب استنكاره ورفضه، لما تركه من أثر سلبي في نفوس محبيها وأقربائها.

وقالت غنوة في بيان صحافي إنها إذ تعزي الفنانة أنغام بوفاة أختها، فإنها «ترفض في الوقت نفسه السلوك الصحافي لبعض الأقلام التي قامت بنشر صورتها الشخصية على خبر وفاة شبيهتها بالاسم، داعية إلى توخي الدقة إذا كان الأمر غير مقصود، وإلى احترام مشاعر الناس إذا كان مقصوداً».

واعترفت بضيق في النفس اعتراها، وتعكّر في المزاج خيّم على نفسيتها، متمنية العبور إلى مسائل أكبر من هذه في عالم الصحافة العربية اليوم.

وبيّنت أن أهلها عاشوا القلق لدى رؤيتهم صورها مع خبر الوفاة المشير إلى اسمها، داعية الناس في الوقت نفسه إلى عدم التصديق السريع للأنباء، خصوصاً ما يتعلق بالموت، لافتة إلى ضرورة التمييز بين فنانة مصرية، رحمها الله، وفنانة سورية معروفة بالغناء باللهجات المختلفة، خصوصاً العراقية.

إلى ذلك كشفت غنوة عن جديدها، وهو أغنية عراقية جديدة بلون جديد وطريقة حديثة ومختلفة.

وأشارت إلى أن الأغنية ستطرح في الأسواق خلال أسبوعين، وهي من كلمات ضياء الميالي، وألحان حسام القيصر، وتوزيع حسام كامل.

يشار إلى أن الفنانة المصرية المتوفاة كانت تحمل اسم غنوة سليمان أيضاً، وهي شقيقة النجمة أنغام، وقد فارقت الحياة بحادث سير الجمعة.

وكانت غنوة أطلقت أخيراً أغنية بعنوان «برا برا»، ولاقت تفاعلاً كبيراً بعد عرضها على القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.