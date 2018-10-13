«روتانا» تنفي حذف أغاني مطربيها من «يوتيوب»

المصدر: ديانا أيوب - دبي

نفى المدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة «روتانا»، مهاب شرفلي، ما تم تداوله عن اعتزام «روتانا» حذف كل فيديوهات وأغاني الفنانين المتعاقدين مع الشركة من موقع «يوتيوب» وتطبيق «أنغامي». وأشار في تصريح لـ«الإمارات اليوم» الى أن «ما أشيع حول هذه المسألة، لاسيما بعد تغريدة إليسا عن حظر أغنياتها، لا أساس له من الصحة، لأن مسألة حذف فيديو معين عن قناة يوتيوب بسبب شكاوى تتعلق بحقوق الملكية أمر وارد، وتحدث دائماً بسبب حقوق ملكية فنية أو موسيقية أو ما شابه، حيث يتم توقيف المقطع لفترة، لكنه يعود وينشر من جديد». ولفت الى أن «كل أغنيات الفنانة إليسا مازالت على الموقع، وقد تم حذف مقطع فقط، وبالتأكيد سيعود»، موضحاً أن «يوتيوب» «يُعد منصة مهمة، وليس هناك من خطة لاستبداله بمنصة أخرى في الوقت الحالي، فإن حدث ذلك مستقبلاً مع تطور الحياة والتكنولوجيا سيكون له تبريره وأسبابه»، مشدداً على أن «هذه المنصات مكملة للتلفزيون في الوقت الحالي، بالطبع دون أن تلغي إحداهما الأخرى». وكانت الفنانة إليسا قد غردت عن حظر كل أغنياتها على «يوتيوب»، بعد قيام «روتانا» بتوقيع اتفاق جديد مع «ديزر»، وأنها تشعر بأنها «مدمّرة بعد هذه الخطوة التي تمحو جهود كل السنوات»، كما عبرت إليسا عن شعورها بعدم السعادة لما يحدث، وعن عدم قدرتها على القيام بأي شيء في الوقت الحالي، إلى أن يتبين ما يمكن أن تفعله «روتانا»، و«متأملة أن تسير الأمور باتجاه أفضل».