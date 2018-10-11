10 مشارِكات في «كيف تؤلّف كتباً صامتة»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

ضمن فعاليات النسخة الثالثة من معرض الكتب الصامتة، الذي يقام تحت شعار «اكتشف قصة تتجاوز حدود الكلمات!»، استضافت مكتبة زايد المركزية في العين ورشة «كيف تؤلّف كتباً صامتة».

وتعرفت 10 مشاركات بالورشة، التي قدمتها الرسامة الفنلندية إيمي جورمالنين، الحاصلة على درجة الماجستير في التصميم الغرافيكي، والمتخصصة في الرسم وسرد القصص المصوَّرة ورسوم كتب الأطفال، إلى جميع الخطوات المطلوبة لتصميم كتاب صامت، بدءاً من تكوين فكرة الكتاب، ثم ترتيب سير الأحداث، وصولاً إلى تنسيق وتصميم الكتاب.

وأكدت الرسامة إيمي جورمالنين أنّ الورشة، التي استمرت على مدى أربعة أيام ببرنامج مكثف، حصدت في نهايتها نتائج متميزة، مشيرة إلى أنها كانت بمثابة منصة لتبادل الأفكار والآراء، كون المشترِكات أتين من خلفيات فنية متنوعة، والتقين عند فكرة إنتاج وتأليف كتاب صامت. كما تناولت الورشة دور الصور والتصاميم والرسوم في سرد الأحداث، وإثارة المشاعر التي تنجح الكلمة المكتوبة والنصوص الأدبية في التعبير عنها بسهولة، إضافة إلى دورها في تحفيز خيال الأطفال وتفكيرهم عند تفسيرهم لحبكة القصة وشخصياتها والعبر المستخلصة منها.

ويستمر المعرض، الذي تستضيفه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مكتبة زايد المركزية في منطقة العين، بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، حتى 18 أكتوبر الجاري.