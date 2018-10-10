«الخوف الألماني» في متحف «بيت التاريخ»

المصدر: بون - د.ب.أ

هل الخوف شعور ألماني نمطي؟ هذا السؤال هو محور معرض مقام حالياً في متحف «بيت التاريخ» بمدينة بون الألمانية.

ويعيد المعرض للأذهان الأحداث التي أثارت خوف وقلق الألمان، قبل الوحدة وبعدها، وكيفية انحسار هذه المخاوف مع مرور الوقت.

وقال رئيس مؤسسة المتحف، هانز فالتر هوتر، أمس، إن «الهجمات الإرهابية وأزمة اللاجئين والمخاوف من دولة الرقابة الرقمية، تثير قلق كثيرين في ألمانيا».

وأضاف: «من المخاوف التي كانت تساور معاصري ثمانينات القرن الماضي، التهديدات العسكرية والبيئية في ذلك الوقت، كما أن الخوف من حرب نووية، وكارثة تشيرنوبل النووية، وموت الغابات المتوقع، تسببت في مخاوف كبيرة واحتجاجات». وحول كل تلك الأزمات وكيفية انحسارها يدور المعرض.