علماء صينيون يكتشفون نجماً غنياً بـ «الليثيوم»

المصدر: بكين - وام

اكتشف علماء فلك صينيون نجماً عملاقاً غنياً بمادة الليثيوم، الأكثر شهرة على الإطلاق إلى حد الآن، وهو ما يمكن أن يمثل خطوة جديدة في مجال اكتشاف تطور الكون.

ويحتوي النجم - الذي تم العثور عليه على الجانب الشمالي من القرص المجري على بعد 4500 سنة ضوئية من الأرض - على 3000 ضعف الليثيوم في النجم الطبيعي.

وقام فريق بحث بقيادة الفلكيين من المرصد الفلكي الوطني في الصين (NAOC)، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بالاكتشاف بوساطة التليسكوب الطيفي متعدد الأجسام الليفي الموجود في مرصد شينغ لونغ شمال الصين بمقاطعة خبي. ونشرت نتائج الدراسة في العدد الأخير من مجلة «علم طبيعة الفلك».