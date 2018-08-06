فعاليات تثقف زوّار «مدهش» بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظِّم جمارك دبي، خلال الفترة من الثالث إلى الـ16 من أغسطس الجاري، أنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال، حول مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية، وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وذلك في مدينة عالم مدهش الترفيهية، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2018.

وتشمل الفعاليات عرض مجسّمات للحيوانات المهددة بالانقراض، وتنظيم فقرات ترفيهية للأطفال في عالم مدهش، لتوعيتهم بمخاطر البضائع المقلدة، وضرورة التصدي لها ومكافحتها من خلال مشاركة كل فئات المجتمع في حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتحرص جمارك دبي على المشاركة الفاعلة في الجهود الحكومية لتوعية وتثقيف الأطفال، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات الموجهة إلى الأجيال الجديدة، إذ تنظم الدائرة فعاليات توعوية مستمرة موجّهة إلى الأطفال، تتوجها جائزة جمارك دبي السنوية للملكية الفكرية في المدارس والجامعات.

كما توجّه جمارك دبي أنشطتها لتوعية المجتمع عموماً بأهمية العمل على حماية الحيوانات المعرّضة بالانقراض، لإشراك كل الفئات في الجهود العالمية التي تهدف إلى حماية هذه الحيوانات، التي تعمل جمارك دبي على دعمها من خلال التصدي للتجارة غير المشروعة بالمنتجات المستخرجة من الحيوانات المهددة بالانقراض، تطبيقاً لالتزام دولة الإمارات باتفاقية سايتس التي تنظم التجارة الدولية المشروعة بهذه المنتجات.

وانطلاقاً من حرص جمارك دبي على توعية الأطفال والأجيال الجديدة بمخاطر التجارة غير المشروعة، خصوصاً تجارة البضائع المقلدة والمنتجات من الحيوانات المعرضة للانقراض، تقدم الدائرة للأطفال في مدينة كيدزانيا بـ«مول دبي» فعاليات وأنشطة متواصلة، تخاطب وعي الأجبال الجديدة عبر التطبيقات الحديثة لتقنية المعلومات، لتعريفهم بهذه المخاطر، وتشجيعهم على المشاركة في جهود المجتمع للتصدي لها.

وتتواصل أنشطة جمارك دبي الموجهة للأطفال من خلال المشاركة في فعاليات مفاجآت صيف دبي بمدينة عالم مدهش، دعماً لجهود إمارة دبي لتعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية المقدمة في الإمارة والموجهة إلى كل الفئات، خصوصاً العائلات، دعماً لنمو السياحة العائلية.

يشار إلى أن فعاليات عالم مدهش تقام في ثماني قاعات بمركز دبي التجاري العالمي، وتتضمن ألعاباً واستعراضات مسرحية يقدمها فنانون متجوّلون، وأنشطة ومغامرات، وغيرها من الفعاليات التي تعكس مفهوم عالم مدهش، وتقدم فرصة التفاعل وقضاء أوقات ممتعة لكل أفراد العائلة، وتستمر حتى 25 أغسطس الجاري، ضمن مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة).

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أغسطس الجاري انطلقت الفعاليات التي تعرض مجسّمات للحيوانات المهددة بالانقراض، وتنظم فقرات ترفيهية للأطفال.