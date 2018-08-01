العالم يستنفد ثرواته الطبيعية المقدرة لعام 2018

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال باحثون إن البشرية استنفدت بالفعل بحلول اليوم، الأول من أغسطس، المقدرات الطبيعية التي كان يفترض لها أن تكفيها حتى نهاية العام الجاري. وحسب باحثي منظمة «غلوبال فوت برينت» الدولية لأبحاث البصمة البيئية، فإن أغسطس سيكون هذا العام مؤشراً إلى إنهاك البشر للأرض، من خلال الإسراف في استهلاك مقدراتها الطبيعية، وحرمان الأجيال المقبلة من نصيبها من هذه الثروات.

ويقوم باحثو هذه المنظمة بحساب الوقت الذي تستهلك فيه ثروات الأرض بشكل رشيد، يسمح لها بالنمو مجدداً خلال العام نفسه، ما يجعلها تتوافر بشكل مستديم، أي الاستهلاك غير الجائر.

وفي عام 1970، كان هذا اليوم حسابياً هو أحد الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، ثم أصبح عام 2000 أحد أيام سبتمبر. لكنّ باحثي منظمة البصمة البيئية يؤكدون الآن أن البشر أصبحوا يتعاملون مع ثروات الأرض، كأنهم لا يملكون أرضاً واحدة بل ما يعادل أرضين تقريباً. ويستغل حماة البيئة حلول اليوم الذي يعكس إنهاك الأرض ومقدراتها، للتذكير بضرورة التعامل بشكل رشيد مع الثروات الطبيعية والخامات.