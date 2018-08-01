«تحدي زووم».. صرعة قاتلة بعد «كيكي»

المصدر: محمد العكور - دبي

لم تكد تهدأ صرعة «تحدي كيكي»، التي ضج بها العالم حتى ظهر أخيراً تحدٍّ مشابه، أطلق عليه «تحدي زووم».

وتكمن خطورة هذا التحدي، الذي يظهر فيه شخص يُحاكي بحركاته الصعود إلى سيارة وتشغيلها، ثم الانطلاق بها على نغمات موسيقى أغنية «Mickey» للمغني الأميركي «Lil Yachty»، في حتمية ارتطام رأس مؤديه بالأرض نتيجة سحبه من قدميه من قبل شخص آخر، لا يظهر في مقطع الفيديو بشكل سريع. وتُظهر بعض مقاطع الفيديو، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أطفالاً في التحدي الجديد يتم سحبهم بعنف من قبل ذويهم، الأمر الذي اعتبره أطباء يشكل خطورة كبيرة على حياتهم، كون السحب يتم بشكل مفاجئ، وقد يؤدي إلى إصابات خصوصاً في منطقة الرقبة، وفق ما نقلت عنهم صحيفة «صن» البريطانية.

وقالت الصحيفة «رغم عدم وجود تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات نتيجة التحدي، فإن آباء انتقدوا من يسمح لأطفاله بتأدية ذلك التحدي لخطورته».

وحظيت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأطفال يؤدون التحدي، بملايين المشاهدات، فيما وجه آباء الانتقادات إلى من يسمح لأطفاله بتأدية ذلك التحدي. ولم يقتصر التحدي على الشبان والأطفال، بل امتد ليشمل الحيوانات، خصوصاً الكلاب التي ظهرت بمقاطع فيديو، يتم سحبها من أقدامها بشكل مفاجئ وعنيد.