13 % من محيطات العالم مازالت «مناطق بكراً»

المصدر: كانبيرا - د.ب.أ

كشفت دراسة أسترالية أن المناطق البكر في محيطات العالم تختفي بسرعة، حيث مازال بالإمكان تصنيف 13% فقط من المحيطات بأنها مناطق برية. وفي المناطق الساحلية، حيث يعيش نحو 40% من سكان العالم، ويعتمدون على الموارد البحرية، لم يعد هناك تقريباً أي برية بحرية على الإطلاق، طبقاً للدراسة التي نشرت في مجلة «كارنت بيولوجي» لعلوم الأحياء، أمس الجمعة.

وقال رئيس فريق البحث، كيندال جونز، بجامعة «كوينزلاند» لقد أصابتنا الدهشة بشأن المساحة القليلة المتبقية من البرية البحرية. وأضاف جونز أن المحيط يغطي أكثر من 70% من الكوكب، وأن نحو 7% فقط من إجمالي المحيطات يحظى بالحماية، لكن «البشر استطاعوا التأثير بشكل كبير في كل تلك النظم البيئية الشاسعة تقريباً».

وتعدّ الدراسة أول تحليل منهجي لمناطق البرية البحرية العالمية، التي يتم تعريفها بأنها خالية من الاضطرابات البشرية في الغالب، وهو أمر حاسم للتنوع البيولوجي. وأضاف جونز أن «مناطق البرية البكر تحتفظ بمستويات واسعة من التنوع البيولوجي، وتعيش فيها أنواع متوطنة، وهي بعض من آخر المناطق في الأرض التي لاتزال توجد فيها مجموعات كبيرة من الكائنات المفترسة».