إيقاف دراسة عن الفياغرا تسببت بوفاة 19 رضيعاً

المصدر: أمستردام -د ب أ

أوقفت دراسة في هولندا كانت تهدف لمعرفة تأثير تعاطي الحوامل مادة سيلدينافيل المستخدمة في أقراص الفياجرا على نمو الجنين وذلك بعد أن توفي 19 رضيعا جراء تعاطي أمهاتهن وأوضح مركز AMC للدراسات الأكاديمية في أمستردام أن هذه المادة الموسعة للأوعية الدموية كانت تعطى لنساء حوامل في مستشفى أمستردام الجامعي و في سبعة مراكز طبية أخرى في هولندا. وكان أطفال هؤلاء النساء يعانون من اضطرابات جسيمة في النمو.

وحسب المركز فإن 19 رضيعا لإجمالي 93 امرأة تعاطت مادة سيلدينافيل وأن 11 من هؤلاء الأطفال حديثي الولادة كانوا يعانون من أمراض في الرئتين على رأسها ارتفاع ضغط الدم في الرئتين والذي يمكن أن يؤدي إلى نقص الأكسجين.

ولمعرفة تأثير هذه المادة أعطى القائمون على الدراسة مجموعة أخرى مكونة من 90 امرأة كن يحملن بأطفال مصابين أيضا باضطرابات جسيمة في النمو، مادة وهمية لا تأثير لها بدلا من مادة سيلدينافيل الفعالة.

وقال الباحثون إن تسعة من أطفال هذه المجموعة توفوا أيضا ولكن ليس من بينهم حالة وفاة بسبب مشاكل في الرئتين. وكان الأطباء يأملون من وراء إعطاء النساء مادة سيلدينافيل في تحسين تدفق الدم في المشيمة حسبما أوضح الباحثون. وقال الباحثون إن دراسات سابقة رجحت إمكانية تحسين نمو الأطفال الذين لم يولدوا بهذه الطريقة ولكن ذلك لم يثبت خلال التجارب على العقاقير الطبية في هولندا.