«أطفال الشارقة» يعيشون «مغامرة في اليابان»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستمر «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في تنمية مهارات أطفالها بأكثر من 15 فعالية، خلال معسكر «صيفي»، يقام هذا العام تحت شعار: «مغامرة في اليابان»، ليأخذ الأطفال في رحلة عبر ثقافة وحضارة الساموراي.

ويستمر المعسكر الصيفي حتى الثاني من أغسطس المقبل بأربعة مراكز، موزعة على مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، بمشاركة أكثر من 200 طفل وطفلة من أطفال المراكز والجمهور.

وزار القنصل الياباني في الدولة، كوسوكي كيغا، مركز الطفل في الحيرة، للاطلاع على البرامج التي تقدمها أطفال الشارقة خلال المعسكر، وشارك في تناول الطعام الياباني الذي صنعه الأطفال، إضافة إلى حضور ورشة الشاي الياباني، التي يطلق عليها أيضاً «طريق الشاي»، وهو نشاط ثقافي ياباني يشمل إعداد وتقديم الشاي الأخضر المجفف.

واطلع كيغا على أقسام المركز، وما يقدمه للأطفال من فعاليات متميزة ومتنوعة بخلاف المعسكر، وشاهد الصالة الرياضية للمركز، التي يتعلم فيها الأطفال فنون الدفاع عن النفس، والرياضات المختلفة.

وتشارك القنصلية اليابانية كجهة داعمة للمعسكر الصيفي لأطفال الشارقة، إضافة إلى مطار الشارقة الدولي، والعربية للطيران. وتتنوع الفعاليات، التي تزيد على 15 فعالية، بين ورش الأزياء اليابانية، والطعام الياباني، الذي يتعلم من خلاله الأطفال كيفية صنع الأرز السوشي، ولفه مع الخضار والفواكه، وكيفية استخدام عود الطعام الخاص بالثقافة اليابانية.

ويضم المعسكر مجموعة من الألعاب الذهنية، التي تُنمي ذكاء الأطفال مثل ورشة «كين»، التي تعني «الحكمة» باللغة اليابانية، وهي عبارة عن لغز رقمي يعتمد على الشبكة، ويستخدم عملية الرياضيات الأساسية مع تحدي المهارات المنطقية وحل المشكلات، بطريقة تشبه الشطرنج.

ويشمل أيضاً بعض الألعاب الرياضية كالدفاع عن النفس، بالإضافة إلى ورشتي الخط الياباني، والحروف اليابانية، اللتين يتمكن من خلالهما الأطفال من التعرف إلى اللغة اليابانية الأساسية، وكيفية كتابة أسمائهم باللغة اليابانية.

ويتعلم الأطفال خلال المعسكر فن ترتيب الزهور، وفن طيِّ الورق، الذي يرتبط بالثقافة اليابانية، ويهدف إلى تحويل ورقة مربعة مسطحة إلى منحوتة كاملة، من خلال تقنيات الطيِّ والنحت. وضم المعسكر ورشاً عدة متعلقة بالترتيب للسفر، والتصوير، وصناعة ألبوم الذكريات، والرسم على حقيبة السفر، كما تم اصطحاب الأطفال في رحلة إلى مطار الشارقة الدولي على مدار يومين.

• 200 طفل وطفلة في المعسكر.