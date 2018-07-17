5 من أهم كُتّاب الصين

المصدر: إعداد - علا الشيخ

في الصفحة الرسمية للموقع الثقافي الصيني، الذي يترجم للغات عدة، منها العربية، تم تسليط الضوء على أهم 10 كتّاب صينيين ينتمون إلى الأدب الحديث، وتركوا أثرهم في الثقافة الصينية، كما عملوا على إثراء بلادهم، من خلال كتبهم التي تعتبر الأكثر مبيعاً، والمحببة للمجتمع الصيني الذي يعتمد عليها كثيراً في التعاملات الاجتماعية، وتحديداً عبر جمل يحفظونها لهذا الكاتب أو ذاك، عمدت إلى تطوير أدواتهم في التعبير بشكل أكبر.. ومع التعاون المتعدد الجوانب بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، نسلط الضوء على الأدب، الذي يعتبر دعامة قوية لبناء المجتمعات.

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