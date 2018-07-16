نوال الحوسني: كم أنا محظوظة كوني ابنة الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

منح مجلس أمناء جامعة كيل البريطانية، الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لإسهامها البارز وتفانيها في دعم قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة.

وتُعد الحوسني من أبرز المدافعين العالميين عن الاستدامة، ومن بين الشخصيات الإماراتية الـ40 الأكثر تأثيراً، التي أسهمت في تطوير ورسم مستقبل الإمارات، كما تمتلك الحوسني خبرة واسعة في المجال الأكاديمي وقطاع الأعمال في دولة الإمارات وخارجها، إذ شغلت منصب مدير إدارة الاستدامة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، كما تولت مهام مدير إدارة «جائزة زايد لطاقة المستقبل» (التي تسمى حالياً جائزة زايد للاستدامة)، وهي جائزة سنوية تمنحها الإمارات للتميز في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة.

وخلال الحفل، ألقت الحوسني كلمة أعربت فيها عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، خصوصاً أنه يأتي من جامعة عريقة المستوى، معتبرة أن الفضل في هذا التكريم يعود لدولتنا الحبيبة، وقالت: «كم أنا محظوظة كوني ابنة لدولة الإمارات، الدولة ذات التاريخ الطويل والحافل في تنشئة ورعاية روح الإبداع والابتكار والاستدامة».

وأضافت: «بدأتُ مسيرتي التعليمية في المدارس الحكومية، ومن ثم التحقت بإحدى الجامعات الوطنية، وتحديداً جامعة الإمارات، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة، ثم نلت منحة دراسية مقدمة من الدولة لمتابعة دراستي لدرجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية المستدامة، ببساطة أنا إماراتية، ونشأتي قد أشبعتني حرصاً عميقاً على جعل الاستدامة أسلوب حياة».