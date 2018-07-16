قائد شرطة رأس الخيمة يطلق مبادرة «غرس نخلة زايد»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

في إطار مبادرات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، واحتفاءً بعام زايد 2018، وبالتزامن مع مرور 100 عام على ذكرى ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتخليداً لذكراه، قام القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، بغرس «نخلة زايد» الـ100، التي أعدتها القيادة العامة بالتعاون مع فريق السعادة والإيجابية بالقيادة العامة، وذلك بحضور مدير عام الموارد والخدمات المساندة، العميد جمال أحمد الطير، ونائب مدير عام الموارد والخدمات العامة، العميد عادل عبدالله النعيمي، ونائب مدير إدارة الموارد البشرية، العقيد ركن عبدالله أحمد بن سلمان، وعدد من الضباط.

وقال القائد العام لشرطة رأس الخيمة إن مبادرة «غرس نخلة زايد» تعد إحدى المبادرات لعام زايد، الخاصة بالقيادة العامة، بالارتكاز على دور زايد المشرف في العطاء، عندما جعل النخلة أساساً لمشروعه الزراعي والبيئي، منذ أن بدأ إرساء الدعائم الحضارية للدولة، فانتشرت المساحات الخضراء تغطي أرض الإمارات، كما ازدادت أعداد أشجار النخيل وأنواع ثمارها، حتى وصلت إلى أكثر من 42 مليون شجرة، وأكثر من 73 نوعاً من التمور والرطب، تشتهر بها الدولة ويعرفها العالم.