«سجايا» تحتضن المواهب وتهيئ لجيل مبدع

المصدر: الشارقة-الإمارات اليوم

«تمكنت دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة أن تؤسس حاضنات لرعاية المواهب وتنميتها، وتمكين جيل المستقبل من الريادة في المجتمع وقطاعات الأعمال، إذ كان لـ(سجايا) دور بارز في تهيئة جيل مبدع من الفتيات، يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

هكذا وصفت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مديرة «سجايا فتيات الشارقة»، تجربة التمكين التي استفادت منها قرابة 4000 فتاة ينتسبن إلى «سجايا» منذ تأسيسها في عام 2012.

وبمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، قالت الشيخة عائشة القاسمي: «يكتسب اليوم العالمي لمهارات الشباب أهمية خاصة بالنسبة إلينا، ذلك أنه يكرس أهمية الاستثمار في مهارات الجيل الجديد، ونحن في (سجايا فتيات الشارقة) نعتز بالتزامنا بدعم شابات اليوم ورائدات المستقبل، من خلال تنمية مهاراتهن ورعاية مواهبهن وتوفير كوادر مؤهلة وخبرات عالية وبيئة جاذبة، ليتمكّن من التعاطي مع مستجدات وتحديات العصر».

القاسمي تطرقت إلى إنجازات «سجايا» في صقل شخصية الفتيات وتنمية مواهبهن، وقالت: «تنظم (سجايا) على مدار العام العديد من البرامج والورش والرحلات الداخلية والخارجية، التي تتناول الجوانب الفنية والرياضية والثقافية، التي ترمي من خلالها إلى الحصول على مخرجات إبداعية، تتمكن الفتيات من تطبيقها في حياتهن اليومية، ومنها ورش فنية وثقافية وقيادية ومهارية منوعة، بحيث تُرضي مختلف الميول، فضلاً عن البرامج الموسمية مثل برامج الصيف والشتاء والربيع، التي تتزامن مع الإجازات المدرسية، إضافة إلى البرامج السنوية مثل (مخيم آفاق القيادي) الذي يمتد على مدار أسبوع، وتكتسب الفتاة خلاله مهارات قيادية متنوعة».

وأكدت الشيخة عائشة القاسمي حرص سجايا على الارتقاء المتواصل بالخدمات من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، بما ينسجم مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إعداد أجيال من الفتيات الإماراتيات القياديات والقادرات على مواجهة تحديات المستقبل.

وقالت الإعلامية أمل المعيني: «انضممت لـ(سجايا فتيات الشارقة) وأنا في السادسة من عمري، ما كان له الأثر الأكبر في تشكيل شخصيتي، وتأهيلي لأكون شخصية اجتماعية ومتحدثة لبقة لا تخشى التحديات، وتسعى دائماً لتحقيق حلمها».

وقالت سارة المازمي، مبتكرة، وطالبة علوم كمبيوتر في الجامعة الأميركية: «انتسابي لـ(سجايا فتيات الشارقة) كسر حاجز التردد في داخلي، وشجّعني لأكون شخصية قيادية، ومقبلة على الحياة بكل حب وتفانٍ». وقالت هند الجعيدي، رائدة أعمال: «شكلت (سجايا) بالنسبة لي نقطة البداية في طريق النجاح والتميز، حيث لطالما أمدتني بالإيجابية والحوافز التي أسهمت في تنمية مهاراتي الشخصية، وتنمية العديد من السمات عن طريق البرامج والورش التدريبية المتنوعة التي شاركنا فيها، فكل ما تعلمته في (سجايا) أفادني في مسيرتي الحياتية والمهنية».