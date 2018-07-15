زفاف 511 موظفاً في أعراس «الموانئ» و«إقامة دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة جهودها المتواصلة في دعم التلاحم المجتمعي، من خلال مبادرة الأعراس الجماعية التي نفذتها المؤسسة على مدار سبع سنوات متتالية، وتحقيق الاستقرار النفسي والأسري للموظفين، لتعزيز إنتاجيتهم، بما ينعكس بالإيجابية ليس على بيئة العمل فقط، وإنما على المجتمع ككل.

وشهدت مبادرة الأعراس الجماعية في مؤسسة «الموانئ والجمارك» و«إقامة دبي» زيادة مستمرة في أعداد من شملتهم المبادرة على مدار السنوات السبع الأخيرة، حيث بلغ عددهم الإجمالي 511 موظفاً وموظفة، وقد بدأ أول الأعراس الجماعية في عام 2011، بزفاف 53 موظفاً وموظفة، وارتفع عددهم في العرس الجماعي لعام 2018 إلى 127 موظفاً وموظفة، وقد أسهمت دائرة جمارك دبي بالعدد الأكبر من المشاركين في العرس الجماعي، إذ بلغ عددهم 251 موظفاً وموظفة، وتكللت الزيجات التي شملتها مبادرة الأعراس الجماعية بإنجاب 137 طفلاً وطفلة، وعلى صعيد الأعراس الجماعية النسائية التي شاركت فيها ست جهات حكومية مختلفة، في أربعة أعراس جماعية تم تنظيمها منذ عام 2011 إلى عام 2018، فقد بلغ إجمالي عدد المشاركات فيها 353 موظفة.

وقال رئيس لجنة العرس الجماعي المشترك لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خليل صقر بن غريب، إن المؤسسة تحرص على تهيئة بيئة عمل مناسبة لموظفيها، ومشاركتهم جميع المناسبات الخاصة بهم، إيماناً منها بأهمية التزام المؤسسة بالمسؤولية المجتمعية تجاه الموظفين.

وأوضح أن الأعراس الجماعية التي انتهجتها المؤسسة، على مدار السنوات السبع الماضية، هدفت إلى تعزيز تماسك أفراد المجتمع لتشمل أبعاداً إيجابية كثيرة، منها تقليل تكاليف الزواج الباهظة في الاحتفالات، والبُعد عن المغالاة والإسراف، إضافة إلى البُعد الاجتماعي المتمثل في ترسيخ روح الألفة والتراحم.