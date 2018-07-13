5 نصائح لاختيار العطر المناسب

المصدر: ديانا أيوب - دبي

غالباً ما تقوم النساء باختيار العطر الذي يناسب شخصياتهن، بعيداً عن العوامل المرتبطة بالبشرة، وطبيعة المناسبة، فالمرأة القوية تميل إلى العطور الغنية بالتوابل والثقيلة، بينما تميل المرأة العفوية والخجولة إلى العطور الزهرية الخفيفة. هذه الحقائق حول العطور تتبعها مجموعة أخرى من العوامل التي يجب النظر فيها قبل اختيار العطر المناسب، وكيفية تطبيقه كي يدوم لفترة أطول. وقدمت لنا مسؤولة التطوير في «مجموعة شلهوب» الخبيرة في مجال العطور، باتريسيا خوري، مجموعة من النصائح حول كيفية اختيار العطر المناسب لشخصية المرأة وبشرتها.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.