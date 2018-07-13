الداعية معز مسعود يعلن زواجه بالنجمة شيري عادل

المصدر: نجلاء أبوالنجا - القاهرة

في مفاجأة من العيار الثقيل للوسط الفني والجمهور في مصر، أعلن الداعية الإسلامي الشهير معز مسعود، خبر زواجه من الفنانة الشابة شيري عادل، وكشف مسعود أن الزواج تم منذ أشهر بعد انفصاله عن زوجته السابقة بسنت نور الدين المرشدة السياحية الشهيرة أيضاً.

وأعلن الخبر في بيان صدر منذ ساعات قليلة، رغم أن الزواج تم منذ أشهر عدة، وبالتحديد منذ بداية تصوير مسلسل «السهام المارقة»، الذي شاركت في بطولته شيري عادل، وانتجه معز مسعود بالمشاركة مع المنتج محمد حفظي.

ومازالت أصداء الخبر تنتشر بقوة بين كل الأوساط الفنية والاجتماعية، حيث فوجئ نجوم المسلسل، الذي كان سبب زواج شيري ومعز بالخبر، حيث تم الزواج في إطار من السرية الشديدة حتى بالنسبة للمشاركين في العمل.

وترددت أنباء أن شيري سترتدي الحجاب بعد إعلان الخبر وستعتزل أداء الأدوار الاجتماعية، لتقوم بتجسيد أدوار في أعمال دينية فقط.

وكان مسلسل «السهام المارقة» عرض في رمضان، وشارك في بطولته عدد من النجوم من مصر والوطن العربي، مثل: شيري عادل وعائشة بن أحمد وشريف سلامة وهاني عادل، من إخراج المخرج المصري محمود كامل.

وتعدّ زيجة شيري ومعز هي الزيجة الثالثة له بعد زوجته الأولى وأم أولاده، التي تزوج بعدها المرشدة السياحية بسنت نور الدين، ووقتها أعلن خبر انفصاله عن أم أولاده، وقال: «إن الطلاق وقع قبل زواجه من بسنت، وبعدها بأشهر أعلن انفصاله عن بسنت من دون إبداء أي أسباب، وفي بيان اليوم أعلن أن زواجه من شيري تم بعد انفصاله من بسنت، ولا صحة لما يشاع عن أنه تزوجها أثناء وجود بسنت على عصمته».

وما يشغل الوسط الفني حالياً ومواقع التواصل الاجتماعي هو «ما السبب وراء إخفاء الزواج كل هذه الفترة، رغم إعلان معز انفصاله عن بسنت منذ فترة؟ ولماذ قبلت شيري حدوث الزواج سراً؟».