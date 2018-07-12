«أمنية» تحقق أحلام 359 طفلاً خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» 359 أمنية للأطفال المصابين بأمراض خطرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل عدد الأمنيات التي حققتها، منذ تأسيسها في دولة الإمارات، إلى 3159 أمنية داخل الدولة وخارجها.

وارتكزت استراتيجية المؤسسة خلال «عام زايد» 2018 على تنفيذ مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تحمل الرقم 100، والتي من بينها تحقيق 100 أمنية في الجمهورية اليمنية، و100 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى تحقيق 300 أمنية في الإمارات حداً أدنى.

وأعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيسة الفخرية «لمؤسسة تحقيق أمنية»، عن فخرها بما حققته المؤسسة، وبقدرتها على خدمة المجتمع وإسعاد الأطفال المرضى وعائلاتهم، مؤكدة أن ما حققته المؤسسة من إنجازات يعود إلى مبادئ الإنسانية وحب العطاء لدى أفراد المجتمع، من مختلف الفئات والشرائح، ودعم أهل الخير على مستوى الأفراد أو الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية، من أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الكبيرة.

وأوضحت أن المؤسسة تمكنت، منذ مطلع العام الجاري، من تحقيق العديد من أمنيات الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية تهدد حياتهم، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، التي أسهمت في دعم أهداف المؤسسة النبيلة، حيث وصل مجموع الأمنيات التي تم تحقيقها، خلال النصف الأول من عام 2018، إلى 359 أمنية، منها 209 أمنيات داخل دولة الإمارات، و66 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، و84 أمنية في اليمن الشقيق، مع الارتقاء بمستوى الأمنيات التي تنوعت بين الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطورة، والسفر خارج الدولة لأداء العمرة، أو زيارة مكان معين، إضافة إلى استضافة بعض الأطفال المرضى من الأردن وتحقيق أحلامهم بزيارة الإمارات.

100

أمنية في الجمهورية

اليمنية.