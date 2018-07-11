«عين الإمارات».. إطلالة بانورامية من موقعها الجديد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن استكمال عملية نقل «عين الإمارات»، العجلة الترفيهية الأولى من نوعها في الإمارة، من القصباء، موطن العجلة لأكثر من 13 عاماً إلى موقعها الجديد في «حدائق المنتزه»، وجهة الشارقة الجديدة للترفيه العائلي، بهدف منح الجمهور من مقيمين وزوار تجربة الاستمتاع بالمناظر الخلابة والإطلالة الساحرة على المدينة.

ويتمتع الموقع الجديد لـ«عين الإمارات» بإطلالة بانورامية على أبرز المعالم الترفيهية في الشارقة. واستقبلت «عين الإمارات» على مدى 13 عاماً مئات الآلاف من السياح والزوار، لتصبح بذلك جزءاً من الهوية الجمالية للإمارة وأيقونة سياحية تتناقل صورتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ويبلغ ارتفاع عجلة «عين الإمارات»، التي افتتحت عام 2005، نحو 60 متراً، وتضم 42 مقصورة، وتعد أحد أهم أماكن الجذب السياحي الذي يتوسط مدينة الشارقة، ويشهد على أبرز الفعاليات الثقافية والفنية التي تحتفل بها الإمارة على مدى العام.

وشهدت «عين الإمارات» منذ انطلاقها العديد من الفعاليات الثقافية والفنية البارزة إلى جانب المهرجانات الترفيهية العائلية والاحتفالات الوطنية في الدولة. كما كانت شاهداً على واحدٍ من أهم إنجازات إمارة الشارقة، حيث رفع عليها شعار «الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية» عام 2014، إلى جانب شعار «عام زايد»، الذي رفع هذا العام للاحتفال بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.