«زايد للكتاب» تنظم ندوة ثقافية في «نيويورك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب، اليوم، ندوة ثقافية تحت عنوان «ترجمة الأدب العربي» في مكتبة نيويورك العامة، لتسليط الضوء على مبادرة الترجمة، التي أطلقتها الجائزة، أخيراً، والتي تهدف إلى دعم دور النشر في ترجمة الأعمال الفائزة بالجائزة للغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

تعقد الندوة بحضور مجموعة من المؤلفين والناشرين والمترجمين، ويلقي الكلمات الترحيبية في حفل الاستقبال كل من مدير معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يورغن بوز، وقنصل عام الدولة في نيويورك ماجد السويدي، والمدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عبدالله ماجد آل علي، الذي يقدم عرضاً توضيحياً عن جائزة الشيخ زايد للكتاب، ومنحة الترجمة التي تقدمها الجائزة للكتب المؤلفة عن الثقافة العربية. ويشارك في الندوة كل من: جون سيسليانو المحرر التنفيذي في دار بنجوين، وبنجوين كلاسيكس وهو مترجم رواية «فرانكشتاين في بغداد» للروائي العراقي أحمد سعداوي، أول رواية عربية تصل إلى القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر العالمية. كما ترجم المجموعة القصصية «معرض الجثث» للكاتب العراقي حسن بلاسم، الحاصل على جائزة الإندبندنت العالمية للأدب الأجنبي، وأحد أفضل 10 كتب لعام 2014. وآلكسندر إلنسون الأستاذ المشارك في كلية هنتر، وماكس ويس الأستاذ المشارك في جامعة برنستون، ويدير الندوة تشيب روزتي، مدير تحرير سلسلة المكتبة العربية الصادرة عن دار نشر جامعة نيويورك. وقالت مديرة جائزة الشيخ زايد للكتاب، موزة الشامسي: «تسعى جائزة الشيخ زايد للكتاب إلى تعزيز مكانة الأدب العربي في الثقافات الأخرى، وذلك بفتح آفاق الحوار والتواصل في مختلف المؤسسات الثقافية والأكاديمية المرموقة، التي تهتم بمعرفة آخر التوجهات الأدبية في العالم العربي».