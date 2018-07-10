أسلوب حياة الأم يقلل من سمنة أبنائها

المصدر: بوسطن - رويترز

ذكر باحثون أن الأطفال الذين تتبع أمهاتهم أسلوب حياة صحياً تقل فرص إصابتهم بالسمنة مقارنة بأقرانهم. وقال تشي سون، من كلية «تي.إتش.تشان» للصحة العامة التابعة لجامعة «هارفارد» في بوسطن «اتباع أسلوب حياة صحي لا يساعد الكبار فحسب على تحسين صحتهم وتقليل خطر إصابتهم بأمراض مزمنة، بل إنه قد يعود بفوائد صحية على أبنائهم».

وللأمهات تأثير قوي في اختيارات أبنائهن في ما يتعلق بأسلوب الحياة، لكن لم يكن معروفاً ما إذا كان نمط معيشتهن الصحي يؤثر في إصابة أطفالهن بالسمنة. وركز فريق الدراسة بقيادة سون على مخاطر الإصابة بالسمنة في عمر يراوح بين تسعة و18 عاماً.

وقال معدو الدراسة في دورية «بي.إم.جيه»، إن كل العوامل ذات الصلة بأسلوب حياة الأمهات غير النظام الغذائي الصحي، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة لدى أبنائهن، وتشير الدراسة إلى أن إصابة الأطفال بالسمنة كان أقل بنسبة 75% بين من اتبعت أمهاتهم أنماط الحياة الصحية عمن لم تتبعها أمهاتهم.