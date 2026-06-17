«جمعة الماجد» يشارك في «العلوم والتكنولوجيا»

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، في المؤتمر الدولي الذي نظمته أكاديمية العلوم في عشق آباد عاصمة تركمانستان، تحت عنوان: «العلوم والتكنولوجيا والابتكار في عصر نهضة الدولة القوية».

ومثّل المركز في أعمال المؤتمر مدير عام المركز، الدكتور محمد كامل جاد، حيث ألقى كلمة المركز وقدّم ورقة بحثية بعنوان: «التطور التقني الجراحي وأثره في تقدم الطب في الحضارة الإسلامية»، وأعرب رئيس أكاديمية العلوم في تركمانستان، علابيردي أشيروف، عن اعتزاز الأكاديمية بمشاركة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، مشيداً بجهوده في خدمة مصادر العلم والثقافة، ودعم البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.