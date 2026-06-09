«منصة» تحمل إصدارات 79 دار نشر إماراتية إلى «كوالالمبور للكتاب»

شهد معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 حضوراً إماراتياً لافتاً بـ527 عنواناً قدمتها 79 دار نشر، بإجمالي 4100 كتاب في مجالات أدبية وثقافية ومعرفية متنوعة، ضمن مشاركة «منصة للتوزيع» في المعرض، بهدف تعزيز وصول المحتوى الإماراتي والعربي إلى الأسواق العالمية.

وعكست مشاركة «منصة» في المعرض، الذي اختُتم أول من أمس، طموح الفاعلين في صناعة النشر الإماراتية لبناء جسور ثقافية جديدة مع القرّاء في جنوب شرق آسيا، إلى جانب دعم الناشرين الإماراتيين والعرب، وتسهيل وصول إصداراتهم إلى جمهور أوسع عبر قنوات توزيع أكثر تطوراً وكفاءة.

ومن خلال هذا الحضور، تواصل «منصة» جهودها في دعم الحراك الثقافي العربي، وإثراء تجربة القراءة لدى الجمهور عبر توفير محتوى متنوع يلبي اهتمامات القرّاء، ويُعزّز انتشار الكتاب العربي عالمياً، كما تسهم المشاركة في ترسيخ مكانة الكتاب الإماراتي منتجاً ثقافياً ومعرفياً منافساً، وفتح آفاق جديدة أمام صناعة النشر العربية للوصول إلى أسواق دولية واعدة.

وأكد مدير عام «منصة للتوزيع»، راشد الكوس، أن المشاركة في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب، تأتي في إطار رؤية الشركة الهادفة إلى تطوير منظومة النشر والتوزيع، وتعزيز استدامتها في دولة الإمارات والعالم العربي، عبر إطلاق منافذ توزيع مبتكرة، تسهم في تعزيز كفاءة وصول الكتاب العربي إلى القرّاء والأسواق العالمية.

وأضاف: «نعمل على بناء نموذج حديث يطوّر ممارسات التعاقد بين الكتّاب والناشرين والموزعين من خلال خدمات توزيع مرنة ومتنوعة تدعم الناشرين الإماراتيين والعرب، وتمنح القارئ محتوى أكثر ثراء وتنوعاً، إلى جانب تعزيز حضور الثقافة العربية في المحافل الدولية، وتقديم قيمة معرفية وثقافية مستدامة للمجتمعات».

وفي ظل تنامي الاهتمام العالمي بالمحتوى الثقافي المتنوع، تواصل «منصة» إيجاد فرص أوسع لإيصال الصوت الإبداعي الإماراتي والعربي إلى قرّاء جدد، امتداداً لحراك ثقافي متصاعد يسعى إلى تحويل صناعة النشر العربية إلى قطاع أكثر حضوراً وتأثيراً على المستوى الدولي.

راشد الكوس:

نسعى إلى تعزيز كفاءة وصول الكتاب العربي إلى القرّاء والأسواق العالمية.